Warner présente "Barbie" et ses nouveaux super-héros

Le studio a également présenté son titre de l’été, la comédie "Barbie".

Cette réinterprétation de l’univers onirique et rose de la fameuse poupée blonde doit sortir le 21 juillet. Avec dans le rôle de la figurine à l’inlassable sourire et aux mensurations irréalistes, l’actrice américaine Margot Robbie, qui décide de gratter le vernis de son monde trop parfait et s’échappe à Los Angeles.

"Tout le monde connaît Barbie, mais elle n’avait jamais été portée à l’écran auparavant", a résumé la réalisatrice Greta Gerwig. La cinéaste a expliqué livrer une vision de la poupée influencée par l’univers du "Magicien d’Oz" et la musique disco.

Le tournage a confiné au "délire", a ajouté Ryan Gosling, qui joue le rôle de Ken, l’éternel prétendant de Barbie à la plastique irréprochable. "Je me suis décoloré les cheveux, je me suis rasé les jambes, j’ai porté des tenues en néon sur mesure et j’ai fait du roller sur Venice Beach."