Warmduscher : La funky family

Entre le fun et le foutoir intégral, il existe une micro-brèche dans laquelle Warmduscher s'épanouit pleinement. En concert, notamment, le groupe anglais est toujours en mesure de dérégler une organisation bien huilée et de taper un bazar monstre dans le public. Lors d'une sortie estivale, JAM. a d'ailleurs assisté à l'une des prestations les plus improbables de la formation. "Là, nous allons évoquer notre concert au festival End of the Road 2018, c'est ça ? Cette date tombait le lendemain d’une tournée américaine. Nous étions encore sérieusement allumés en arrivant sur place. Notre attitude déplaisait aux agents de la sécurité du festival... Ils étaient froids, désagréables. Alors, évidemment, nous sommes montés sur scène avec l'envie de les titiller. La foule a capté que la sécurité était sur les dents et, à partir de là, c'est devenu ingérable. Nous sommes restés sur scène pour éviter l'émeute. Mais le concert… C’était n’importe quoi ! Le plus fou, c’est qu’au lendemain de cet épisode, tout le monde parlait de Warmduscher. À la suite de ce concert, nous avons reçu des centaines de propositions de dates... Malgré cet épisode, les organisateurs du festival End of the Road se sont montrés bons princes en nous invitant l'an dernier. Cette fois, rien à signaler : nous avons donné un super concert. C'est quand même agréable de se sentir soutenu et compris, même quand les choses ne tournent pas rond. Pour ça, nous pouvons d'ailleurs compter sur le support inconditionnel de deux Belges complètement géniaux : les frères Dewaele, du groupe Soulwax, comptent parmi nos plus fervents supporters. Ils sont toujours là pour nous. Nous entretenons une relation incroyable avec David et Stephen. Moi, je pourrai donner ma vie pour eux !"