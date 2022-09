Warm up Pays-Bas : la folie Verstappen s’empare de Zandvoort

Une semaine après son écrasante victoire à Spa Francorchamps, Max Verstappen débarque sur ses terres en tant que solide leader du championnat. Le Néerlandais, en pole position à domicile, tentera encore d’accroître son avance au classement, même si on voit mal à présent qui pourrait l’empêcher de décrocher un deuxième titre mondial d’affilé. Verstappen pourra en tout cas profiter comme l’an dernier d’un week-end 100% oranje et de ces images impressionnantes de tribunes entièrement acquises à sa cause.



La Max mania à Zandvoort et les derniers échos du paddock c’est à découvrir dans votre émission Warm Up du GP des Pays-Bas exceptionnellement sur Auvio.