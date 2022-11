Warhaus : Heartbreak hotel

Pour composer les albums de Warhaus, Maarten Devoldere a pour habitude de s’extirper de sa zone de confort. "J’ai besoin de m’isoler. Cela me permet d’éviter les distractions et toutes les sorties avec les potes", explique-t-il. "Mon premier disque, par exemple, a été réalisé sur un bateau. Le deuxième avait vu le jour au Kurdistan, où j’ai vécu avec des bergers, dans la montagne, pendant plusieurs semaines." Cette fois, le patron de Warhaus s’est retiré du côté de Palerme, sous le soleil de Sicile. "Je n’avais absolument pas prévu de visiter cet endroit", précise-t-il. "C’est davantage un point de chute qu’une destination de vacances. Je sortais d’une histoire d’amour compliquée. Je venais de me faire larguer. J’avais besoin de changer d’air. De me retrouver seul. Un copain m’a dit que Palerme était une jolie ville. Sans réfléchir, je me suis tiré là-bas pour m’enfermer dans une chambre d’hôtel pendant trois semaines. J’étais tellement déprimé que je n’ai même pas visité la ville. Je me lamentais sur mon sort. Je songeais non-stop à mon ex. Mon écriture était ultra compulsive et passionnelle. Je voulais mettre des mots sur mes sentiments."