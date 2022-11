Waremme : le triporteur qui offre des balades aux seniors et porteurs de handicap espère ne pas rester seul

A Waremme, les échappées hesbignonnes offrent à des résidents de maisons de repos ou de centres pour porteurs de handicap des balades en triporteur à assistance électrique.

Le Waremmien Jean-Paul Gueuns les avait lancées en 2019. Il est décédé en juin dernier alors qu’il songeait à étendre ce service avec un ou deux triporteurs supplémentaires. Pierre Binet, un voisin et ami qui lui avait déjà proposé son aide, a repris le flambeau. Il espère, lui aussi, que le service pourra s’étendre : "Qu’il y ait au moins deux triporteurs. Il ne faut pas être trop ambitieux non plus. La demande est là. J’entends : "C’est merveilleux. Merci beaucoup.". Les directions des établissements et les ergothérapeutes sont toujours très contents de proposer à leurs résidents une promenade en triporteur. J’espère que les autorités et d’autres bénévoles viendront se joindre au projet et que ça pourra se développer un peu plus.".

Ce mercredi après-midi, pour ce qui était fort probablement la dernière sortie du triporteur cette année, Pierre Binet a baladé dans les rues de Waremme Florent Hansez, un résident de la maison de repos La Clé des Champs. Le passager s’est montré ravi de l’expérience : "C’est la deuxième fois. La première fois, c’était avec le prédécesseur de Pierre. C’est agréable. Ce qui me plaît, c’est la nature.". La balade, sans effort, est d’autant plus précieuse qu’il n’est plus en mesure de se balader à pied.