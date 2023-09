Waremme: l'entreprise familiale Colona, spécialisée dans les sauces, fête ses 60 ans

A Waremme, on peut parler de "success story". Depuis 60 ans, la société Colona fabrique des sauces vendues dans le monde entier.

De la mayonnaise, du ketchup, de la sauce barbecue... l'entreprise Colona s'est diversifiée pour devenir incontournable sur le marché, tout en gardant son identité familiale.

C’est avec une sauce pour filet américain que tout a commencé, il y a tout juste 60 ans. D’abord dans une cave de Waremme avant d’être exportée partout dans le monde. Aujourd’hui, Colona est un acteur solide du secteur. Elle propose 600 variétés de sauces. Au total, 45.000 tonnes sortent chaque année des chaînes de production.

L’entreprise compte aujourd’hui 280 employés. C’est deux fois plus qu’il y a un 5 ans. Et elle compte aller plus loin encore.

Colona... une affaire de famille sur 4 générations. Tout en restant à Waremme.

