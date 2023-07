Waremme: grandes vacances prolongées pour l'institutrice Françoise Masset et le directeur Alain Rihon

Ça sent la fin de l'année scolaire. Et c'est la première fois que ça se prolonge jusqu'en juillet. Enseignants et directeurs profitent des derniers jours pour faire un peu de rangement. Et pour celles et ceux qui partent à la retraite, c'est l'heure des au revoir. Nous nous sommes rendus dans une école de Waremme, où une institutrice et un directeur sont à quelques jours de la pension.

J'ai le sentiment que j'ai choisi le métier qui me convenait

Le point commun entre Madame Masset, institutrice en troisième primaire, et Monsieur Rihon, directeur, c'est qu'ils ont passé 38 ans au Collège Saint-Louis de Waremme. Vendredi, leur carrière professionnelle prendra fin.

Après toutes ces années passées à l'école, la motivation de Françoise Masset est restée intacte. "Chaque matin, pour aller au travail, je partais de bonne humeur" explique-t-elle. "Donc je termine ma carrière fin de semaine avec un sentiment que j'avais choisi un métier qui devait me convenir puisque j'y ai trouvé énormément de bonheur et de plaisir."

L'enseignante quitte la profession avec un petit regret tout de même: l'école n'est plus toujours au centre des préoccupations familiales: "Ça, je pense que c'est parce qu'il y a énormément de sollicitations. L'école, à mon sens, est une activité aujourd'hui parmi tant d'autres, et ça, c'est peut-être quelque chose que je regrette."

Beaucoup de gens viennent me dire merci

Le chef de l'établissement quitte lui aussi l'école qu'il a dirigée pendant 19 ans avec émotion. "Les enfants sont très reconnaissants" confie Alain Rihon. "Ils savent que je termine, je suis à l'aube d'une retraite. Combien de fois est-ce qu'on vient me dire merci? Vous connaissez beaucoup de métiers où les gens viennent comme ça le cœur si ouvert vous dire merci?"

Le plus dur dans sa fonction? Sans doute le travail administratif, une tâche lourde à gérer: "Il y a beaucoup trop de travail administratif. On nous parle de simplifications administratives. Moi, il y a 19 ans que je suis là, c'est un fantôme, je n'ai pas encore vraiment ressenti cette amélioration. C'est le plus fatigant et le plus décourageant dans la fonction" reconnait-il.

