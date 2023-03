Waremme : deux voitures électriques partagées à disposition de la population

Première étape pour accéder au service de voitures électriques partagées : s’inscrire gratuitement sur l’application Share Mobility. La validation doit tomber dans les douze heures. Les voitures vous sont alors accessibles, moyennant réservation. "On peut réserver entre une minute avant et jusque 100 jours avant.", précise Tony Deruyter, directeur de Share 4 Mobility. Il faut aussi indiquer la durée d’utilisation le plus correctement possible pour ne pas ruiner le planning des réservations. "La durée maximale, on l’a mise à 3 jours.", explique Tony Deruyter. Voilà qui autorise donc les escapades d’un week-end, même si le service est avant tout prévu pour les petites courses de quelques heures.

Le tarif de base est de 4 euros par heure plus 27 cents par kilomètre. "Jusqu’à 12 heures, c’est plafonné à 29 euros, plus 27 cents toujours. Jusque 24 heures, c’est plafonné à 45 euros, plus 27 cents par kilomètres.", détaille Tony Deruyter.

Julien Humblet, l’échevin waremmien de la mobilité, ajoute, pour sa part : "Un forfait de 500 euros par mois permet de mettre à disposition ces véhicules pour les services communaux afin de pouvoir réaliser certaines missions.".