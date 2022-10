Waremme (D2 acff) a un plan de montée en tête

Steve Dessart dit encore être emballé à l’idée de voir enfin arriver la saison prochaine un nouveau terrain synthétique à Waremme. L’actuel est tellement en bout de course qu’il ne donne plus l’avantage de jouer « à la maison » pour son équipe.

Et puis, comme pour inciter tous les joueurs du noyau A à se remuer et bien s’installer dans l’équipe d’ici la fin de l’année, il annonce, au passage que l’arrivée d’un voire deux joueurs d’expérience sont envisagés par la direction sportive en vue du prochain mercato de mi-championnat.

« Sauf si d’ici là, le groupe actuel prouve à sa direction qu’il y a, en interne tout ce qu’il faut pour terminer la saison sans souci dans la colonne de gauche. »

On l’a deviné en lisant ces lignes : le Waremme de ce championnat doit sortir au plus vite de la zone rouge et révéler au fil des matches des pions incontournables pour la saison 2023-2024.

Car celle-là sera sans doute l’année des vraies ambitions de montée, semble-t-il.

« Ce n’est pas faux, embraye Henri Verjans, beau-frère de Jean-François De Sart et directeur sportif à Waremme depuis six ans. Par le passé, le club a pu évoluer en D3 nationale, en compagnie d’équipes néerlandophones. On aimerait retrouver au moins le niveau de la Nationale 1.

Notre commune a une vraie fibre sportive avec des clubs de volley et de basket à un haut niveau national aussi. Nous attendons depuis longtemps l’arrivée d’un nouveau synthétique.

L’actuel est en fin de vie avec la présence régulière de nos joueurs – Waremme compte 360 jeunes répartis en 26 équipes -, des écoles comme l’IPES ou encore, à un moment donné le passage du RFC Liège. Le terrain en herbe à côté n’est plus en ordre non plus. En principe, tout cela aura un autre visage dès l’été 2023.

Pour le reste, le stade Leburton est doté d’une grande tribune de 3000 places, ce qui est indispensable lorsqu’on envisageable une licence au niveau supérieur. Nous disons aussi merci à nos édiles qui prennent en charge l’électricité, le chauffage et l’eau. Plus encore aujourd’hui, c’est tout sauf un luxe. »