Warcraft Rumble sortira le 3 novembre

Le jeu sortira donc en pleine BlizzCon, la convention à ne pas manquer si vous êtes un fan invétéré de tout ce qui propose Blizzard depuis des années. Durant cette convention seront présentées les nouveautés dans les diverses licences de l’entreprise.

Et parmi elles : Warcraft Rumble, qu’on avait aperçu en 2022 sous le nom de Warcraft Arclight Rumble. Si Blizzard n’avait pas trop communiqué dessus, c’est pour annoncer la date de sortie officielle du jeu, soit le 3 novembre prochain. Warcraft Rumble se veut fun et dynamique, mêlant action et stratégie. On mentirait si on disait que Blizzard n’a pas louché un peu sur la copie de son voisin Clash Royale.