Warcoing et Marquain : Un burger végétal 100% hainuyer

Il a l’aspect d’un burger pur bœuf, mais il est 100% d'origine végétale. "Nous disposons d’une technique de cuisson-extrusion ", confie Eric Bosly, l’Administrateur-Délégué de Cosucra, une des entreprises hainuyères, basée à Warcoing, qui a mis le produit au point. "Cette technique va donner ce qu’on appelle une mâche qui va rappeler la texture et la saveur de la viande. Pourquoi ? Parce que le consommateur que l’on cherche à intéresser avec notre produit, il aime la viande mais simplement il veut, par un changement d’alimentation, avoir un impact sur l’environnement".

C’est un marché qui connaît une croissance moyenne d’environ 20% par an

Dans cette entreprise Hainuyère, on transforme les pois jaunes et la chicorée depuis plus d’un siècle. Mais un nouveau marché fait son apparition avec le burger végétarien, des burgers dont la production est appelée à augmenter "Pour l’instant les volumes que l’on traite sont relativement modestes", affirme Raphaël Strobbe, Directeur commercial chez Vlevia et GO4PLANT à Marquain, "nous ne sommes que dans la seconde semaine de production, nous sortons quelques milliers de pièces par jour, quelques milliers de hamburgers mais évidemment à long terme notre business plan est beaucoup plus ambitieux étant donné que c’est un marché qui connaît une croissance moyenne d’environ 20% par an".

À l’échelle mondiale, le marché des substituts à la viande pourrait bientôt peser 140 milliards de dollars et capter 10% de la part autrefois réservée à la chair animale de plus en plus délaissée par les consommateurs.

Notre producteur végétal wallon est un acteur de la filière classique. Il a donc pris un virage végétal dans une "volonté de diversification".

Cette diversification devrait générer une vingtaine de nouveaux emplois dans la région avant 2026.