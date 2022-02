''War'' l’album de la consécration pour U2 en 1983 !

Le troisième album studio du groupe de rock irlandais, enregistré aux studios Windmill Lane de Dublin, sort le 28 février 1983.

Après deux très bons albums : "Boy" et "October'', U2 confirme son savoir faire avec ''War''. Un LP sur lequel on retrouve tous les éléments nécessaires aux grands albums du rock. La production, signée par Steve Lilywhite, est particulièrement réussie. Porté par les méga tubes que sont "Sunday Bloody Sunday" et "New Year’s Day", "War" n’a pas de mal à se hisser au sommet des hit-parades. En Angleterre, l’album détrône ainsi le célèbre "Thriller" de Michaël Jackson de la pole position des classements.