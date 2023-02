War de U2 a 40 ans !

Un album composé à la plage…

Le groupe se retrouve alors dans une vieille maison située sur la plage de Howth (au nord de Dublin en Irlande). Depuis quelque temps, U2 loue cette petite bâtisse, qui sert aussi bien de local de répétitions que de "petit nid d’amour" pour le jeune couple que forme alors Bono et Aly (qui viennent alors tout juste de se marier).

C’est là-bas que seront composées la plupart des chansons de l’album War, dans ce superbe paysage situé sur la côte irlandaise.

The Edge passe beaucoup de temps, isolé, dans cette vieille maison pour composer la base de nombreux titres, seulement accompagné par un petit enregistreur 4 pistes.

Sunday Bloody Sunday

Bono, pour écrire les paroles de l’album (et notamment celle du célèbre" Sunday Bloody Sunday ") est influencé par les énormes problèmes politiques que connaît alors l’Irlande à l’époque. Un événement qui marque notamment Bono, c’est le décès de Bobby Sands, un républicain irlandais, membre de l’Ira, mort après une grève de la faim dans la prison de Maze en Irlande du Nord.

U2 se veut alors le porte-parole d’une solution pacifique à ces problèmes. Sur scène Bono s’amuse à mettre en pièces le drapeau tricolore irlandais, arrachant l’orange et le vert pour ne garder que le blanc, signe international de la paix…

A peine la composition des titres bouclés, U2 se rend au Windmill Lane Studios de Dublin pour y enregistrer son troisième album. Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr connaissent très bien ce studio, c’est là-bas qu’ils ont enregistré leurs 2 premiers albums.

Les sessions d’enregistrement de l’album s’étalent entre le 17 mai et let 20 août 1983. On ne change pas une équipe qui gagne et comme, sur les 2 précédents albums, on retrouve Steve Lillywhite à la production de ce disque.

Lilywhite est plus perfectionniste que jamais, notamment en ce qui concerne l’enregistrement de la batterie.

Larry Mullen Jr, batteur de U2:

Steve voulait que j’utilise un métronome, ce qui ne me plaisait pas trop. Je pensais naïvement que tout batteur digne de ce nom savait parfaitement jouer dans le temps. Lors d’un voyage à Londres, j’ai eu la chance de croiser Andy Newmark, un de mes batteurs favoris. Je lui ai exposé la situation, et lui ai confié que j’avais l’impression qu’on trahissait mon 'art'. Il a eu un grand sourire et m’a dit qu’il ne jouait jamais sans métronome. C’était ainsi. De retour à Dublin avec cette nouvelle donnée en tête, les enregistrements sont devenus beaucoup plus faciles.

Mullen améliore ainsi beaucoup sa technique (cela s’entend notamment sur la superbe section de batterie de "Sunday Bloody Sunday").

Une petite touche de violon…

Anecdote particulièrement amusante concernant l’ajout de violon sur les titres "Sunday Bloody Sunday" et "Drowning Man": il ne s’agit pas du tout d’une idée du groupe !

En fait, Steve Wickham, un jeune violoniste, qui connaissait déjà U2 de réputation, croise un jour The Edge à l’arrêt de bus. Wickham le reconnaît et lui demande : "Tu es bien dans U2 toi non ? Dites, vous avez déjà pensé à mettre du violon sur votre album ?".

3 jours plus tard, Wickham rejoint U2 en studio et boucle ses sections violons en l’espace d’une demi-journée…