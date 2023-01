Wapi Kid Festival, des spectacles jeune public en Wallonie Picarde

Organisé depuis treize ans par les Jeunesses Musicales Wallonie Picarde, le Wapi Kid Festival revient en 2023 pour proposer dix spectacles pour les plus jeunes. Dans une ambiance familiale, l’organisation promet aux parents de récupérer leurs enfants des étoiles plein les yeux, des questions et de la musique plein la tête. Et la formule est toujours la même : un goûter est compris pour finir l’après-midi en forme devant le spectacle.

Le premier spectacle de l’année "Yasuni" aura lieu à Chièvres-Brugelette, le 22 janvier 2023 à 15h30. Accessible dès 6 ans, le spectacle-concert entraîne dans l’univers enchanteur de la forêt Yasuni où la chamane Dona Soledad prépare un rituel. Portée par le théâtre d’ombres, au rythme de son tambour, elle livre sa vision de la nature, des animaux et du monde des esprits. Spectacle immersif, les jeunes spectateurs sont ainsi sensibilisés à l’environnement et à tout l’écosystème.

Ensuite, ce sera le tour de "Balkan Express" qui aura lieu au Foyer Socioculturel d’Antoing le 19 février. Montez à bord de ce train mystérieux et laissez-vous emporter dans les territoires balkaniques. Dans ce spectacle, on questionne les identités, les cultures et les croyances. Les enfants sont invités à poser un regard nouveau sur l’Autre et sur eux-mêmes.

Le Foyer Culturel de Beloeil accueillera Daddy Cookiz, le 12 mars, pour le troisième spectacle du Wapi Kid Festival. Bercé depuis son plus jeune âge par la musique jamaïcaine et le hip-hop, il crée à base d’échantillons sonores provenant de vieux disques, cassettes, objets enregistrés en direct… Dans ce spectacle Daddy Cookiz invite son jeune public à s’impliquer dans une création musicale grâce à l’enregistrement de sons d’objets ou de voix ambiantes. Les enfants pourront découvrir des sonorités venues du monde entier durant ce concert ludique et participatif.

Tout le programme 2023