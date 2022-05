Wanze : transformation ou revente, les filières pour écouler le pic de production de fraises

Grâce aux températures enregistrées en avril et en mai, cette année est très productive pour les fraises. Elle l’est même trop.

Confronté comme les autres producteurs de fraises à un pic de production, Charles-Edouard Jolly de la ferme bio du Val Notre-Dame à Wanze explique : "C’est une super bonne nouvelle pour nous, parce qu’on a beaucoup de fraises. Par contre, ça nous pose beaucoup de problèmes logistiques.".

Il poursuit : "Les météos qu’on a eues ont joué en notre défaveur. Le décalage de production qu’on avait essayé de créer en décalant le montage de nos serres sur nos fraises s’est complètement amenuisé. On vend des fraises qui ont uniquement été cueillies le jour même. Malheureusement, on sait qu’on a une limite maximum qu’on arrive à vendre par jour dans nos magasins. Tout ce qui a été produit ou cueilli ce jour-là – parce qu’on cueille évidemment toutes les fraises qui sont mûres – on doit trouver des solutions de transformation ou de revente de manière très rapide puisque c’est un produit qui est extrêmement fragile.".

Quelles sont ces solutions ? "On en a plusieurs, mais il faut pouvoir les actionner au bon moment.", répond Charles-Edouard Jolly, "On a une filière pour faire du jus de fraise frais. On a une filière pour faire du jus clarifié qui servira à faire du jus pomme fraise, de la liqueur, des gelées ou du sirop. On a une solution pour faire de la confiture. La dernière, c’est de revendre les invendus du jour en fraises à confiture pour le client avec une décote sur le prix du lendemain."

Certains choisissent de brader les prix de leurs fraises fraîches pour les écouler, mais Charles-Edouard Jolly explique : "Nous, on considère qu’on a un prix juste. Plus on avance dans la saison, plus il y a de fraises, mais plus ces fraises nous coûtent cher à produire. On a fait le choix de garder un prix stable du premier jour de la saison jusqu’à la fin de la saison."