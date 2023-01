Wanze : explosion à l’usine Biowanze

Peu après 18 heures, une explosion a secoué l’usine Biowanze, à Wanze, en région hutoise. L’usine produit du bioéthanol pour carburant voiture. L’explosion se serait produite dans la partie "gluten", dans un silo. Le directeur de l’entreprise Pierre Etienne rassure : il n’y a pas de blessé. Le plan d’urgence a néanmoins été déclenché. Police et pompiers sont sur place. Flamme et déflagration ont été vue et entendue au loin mais le bourgmestre Christophe Lacroix précise que les services de l’entreprise maîtrisent la situation et qu’il n’y a aucun danger pour les riverains.