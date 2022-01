Wannapplay, la société team building qui innove pendant la crise

Plus de team building en présentiel ? Pas de panique, Wannapplay et d’autres sociétés européennes ont décidé de se serrer les coudes, mais aussi de réfléchir à l’avenir du team building afin de réinventer certains codes : "Grâce à un réseau duquel nous sommes membres, qui s’appelle le réseau européen de team building, on travaille avec toute une série d’agences réparties sur le territoire européen francophone. Ensemble, on s’est concertés sur l’avenir du team building. On s’est posé ces questions : qu’est-ce qu’on pouvait encore créer ? Et comment on pouvait se réinventer pour remplir notre mission ?"

Pour pouvoir continuer le team building mais à distance, ils ont inventé toute une gamme de team building en visioconférence. On peut donc toujours faire des team building, mais chacun de chez soi et jusqu’à 100 joueurs en même temps. Un nouveau type de jeu comme le confirme Xavier : "C’est calqué sur les mêmes "game mécanics" que les escape games. On joue sur une image partagée, à savoir le décor, qui évolue en fonction de l’avancée des joueurs et puis chacun des joueurs va recevoir de son côté, dans un chat, différentes informations. Et c’est la combinaison de ces informations qui vont faire que les joueurs, en communiquant, vont pouvoir évoluer dans leur aventure."