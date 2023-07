Wanna Play Festival, un festival bruxellois dédié aux jeux de société

L’objectif du Wanna Play Festival est avant tout de permettre aux joueurs de se rencontrer via, par exemple, un speed-gaming : seize joueurs qui ne se connaissent pas et qui tournent de table en table toutes les 15 minutes. Une opportunité de découvrir des jeux simples et de rencontrer de nouveaux joueurs. "C’est bien mais on ne peut pas faire preuve de mauvaise foi avec des joueurs qu’on ne connaît pas" sourit une participante.

Un peu plus loin se tient un tournoi autour d’un jeu de stratégie inspiré du roman de science-fiction Dune. Une quinzaine de joueurs, presque tous des hommes, sont partis pour près de 10 heures de compétition.