Wanderson quitte Krasnodar en Russie pour Internacional au Brésil

Wanderson, le fils de l'ancien joueur du Standard Wamberto, quitte le FC Krasnodar en Russie qui le prête, avec option d'achat, au club brésilien d'Internacional jusqu'en décembre 2022, a annoncé le club brésilien vendredi.

Un transfert rendu possible par la décision de la FIFA d'autoriser les footballeurs et entraîneurs étrangers employés dans les championnats russe et ukrainien, qui vont voir leurs contrats "suspendus" jusqu'à la fin de la saison, à pouvoir librement s'engager ailleurs.

Ils ont donc "le droit de suspendre unilatéralement leur contrat de travail" jusqu'au 30 juin 2022, et pourront s'engager dans un autre championnat "au plus tard le 7 avril", même en étant hors des périodes de transfert.

Wanderson, 27 ans, possède la double nationalité belge et brésilienne. En Belgique, il a porté les couleurs du Beerschot et du Lierse. Il a aussi joué pour Getafe en Espagne avant de rejoindre Krasnodar en 2017.

Il a joué 130 rencontres pour le club russe et a compilé 17 buts et 21 assists.