Waly Dia : l’humour dans l’incohérence

Dans Matin Première, François Heureux s’entretient avec Waly Dia, humoriste et chroniqueur sur France Inter, présentant son spectacle Ensemble ou rien au Cirque Royal le 14 décembre.

Avec son spectacle, Waly Dia tente de ramener de l’unité au sein de notre société et propose un "vivre avec" plutôt que d’imposer un "vivre ensemble". Il se dit aussi très inspiré par les problèmes et les solutions à trouver ainsi que les fractures sociales, qu’elles soient économiques ou encore psychologiques. Quand on lui demande comment il construit ses blagues, Waly Dia répond :

Dès que quelque chose manque de cohérence ou de logique ça me saute aux yeux, et la vanne vient plutôt du fait. […] Il s’agit d’évoquer quelque chose qui est tellement incohérent que ça en devient drôle.

À l’étiquette d’humoriste de droite ou de gauche, Waly Dia préfère se considérer celle d’artiste concerné. "Je sais ce qui se passe, et je ne fais pas semblant de ne pas le voir."

