Walter Mirisch, le producteur de "Certains l’aiment chaud", est mort à 101 ans

Le producteur américain Walter Mirisch, connu pour "West Side Story" ou "Certains l’aiment chaud", est mort à l’âge de 101 ans, a annoncé dimanche l’Académie des Oscars.

L’oscarisé, dont la carrière s’est étendue sur six décennies et qui était également un ancien président de l’Académie, est mort le vendredi 24 février 2023 à Los Angeles, a précisé l’organisation dans un communiqué.

L’Académie a été "profondément attristée d’apprendre le décès de Walter", ont déclaré le directeur général Bill Kramer et la présidente Janet Yang dans le communiqué, saluant un "véritable visionnaire". "Il a eu un impact puissant sur la communauté cinématographique et l’Académie […] Sa passion pour le cinéma et l’Académie n’a jamais faibli, et il est resté un ami et un conseiller très cher", ont-ils ajouté.