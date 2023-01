Bienvenue à la Boogie House ! Dans ce nouveau rendez-vous, Micro Sillon, Walter De Paduwa (aka Dr Boogie) nous dévoile chaque dimanche l’un des albums extraits de sa grande collection Classic Rock et explique pourquoi il possède ce disque.

Aujourd’hui, je vais vous parler d’un album très connu de Joe Cocker, accompagné par cette troupe invraisemblable qui s’appelait Mad Dog & English Man.

Vous avez, j’imagine, vu une fois le film Woodstock et on se souvient de la prestation remarquable de Joe Cocker avec son groupe Grease Band qui a atterri en hélicoptère au bon moment, juste avant l’orage historique qui a dévasté le site. Et cette prestation de Joe Cocker, spécialement avec "With A Little Help from my Friends", a été remarquée par Leon Russel, originaire d’Oklahoma qui était installé à Los Angeles. Il avait son propre studio et s’est mis en tête de partir en tournée avec Joe Cocker.

Il a monté d’une façon bâclée cette troupe Mad Dogs & Englishmen. Ils ont aligné plus de 30 ou 35 concerts en très peu de temps, ce qui fait que Joe Cocker est ressorti de cette tournée complètement épuisé et il a sombré dans une dépression nerveuse, une addiction assez importante à la drogue et à l’alcool. Il a dû partir en cure.

Il est revenu ensuite avec un album en Jamaïque et assez péniblement avant de redevenir une star mondiale.

En résumé, cette tournée Mad Dogs & Englishmen a surtout profité à Leon Russel qui était un remarquable chef d’orchestre, mais qui savait très bien ce qu’il faisait. On écoute encore aujourd’hui avec la même passion ce disque magnifique. Il n’a pas pris une ride, comme on dit.

Je vous invite à réécouter ce disque du début à la fin ou de le regarder en DVD pour ce grand monsieur et cette tournée historique.