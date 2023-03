Walter De Paduwa et sa passion pour Canned Heat

Aujourd’hui, je vous présente un album qui a marqué l’histoire, c’est sûr, mais qui m’a énormément marqué personnellement. Il s’agit du groupe Canned Heat.

Si vous suivez l’émission Dr Boogie, depuis toujours, je vous parle de Canned Heat. Le but ici n’est pas de vous raconter leur histoire complète, mais de vous présenter le deuxième album du groupe qui a véritablement marqué ma vie.

Alors cet album, c’est Boogie With Canned Heat. Un disque avec un son jamais entendu auparavant. C’est le plus grand disque de musique moderne de tous les temps. Et sa particularité, c’est le son de guitare d’Henry Vestine qui est absolument décapant. Et c’est ça avant tout qui m’a marqué.

Il y a aussi le grand tube mondial "On the Road again", et surtout une pochette bricolée qui, curieusement, ne comporte pas tous les musiciens présents ici. Il y a Frank Cook qui était le premier batteur et qui ne joue pas sur cet album. Il a été remplacé par Fito de la Parra. Et comme la pochette était déjà produite avec très très peu de moyens, ils ont décidé – en tout cas leur manager- de laisser les choses en l’état.

C’est une pochette résolument psychédélique. On est en effet en 68, en pleine époque psyché. Il y a aussi la pièce d’anthologie "Fried Hockey Boogie", un titre de onze minutes, qui est devenu énorme…