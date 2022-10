Walter Astral : voyage dans l’univers cosmique et barré de deux druides du son

Walter Astral aime jouer d’une sorte de banjo qui sonne totalement oriental dans vos compo… C’est quoi l’histoire derrière cet instru ?

Tristan : Son histoire d’origine est marrante, c’était le banjo de mon père qu’il a eu à ses 20 ans. C’était l’instrument le plus bruyant qu’il ait trouvé pour faire la fête. Il vient du sud-ouest, c’était pour faire entre autres les Bandas ! Il faisait énormément de bruit avec son banjo, qui, apparemment a toujours sonné comme une casserole. Mais il s’avère que pour faire de la mélodie, il avait quand même un truc… Ceci dit, il a vieilli pendant 30 ans dans un grenier, pris l’humidité et est devenu encore plus naze.

Tino : Du coup, pendant le confinement, quand on était enfermé ensemble, on jamait avec tout et n’importe quoi et on a commencé à vider progressivement les stocks d’instruments autour de nous. On est tombé sur ce banjo incroyable et on a tripé sur son côté un peu detuné, qui a un côté un peu sitar et on a décidé de construire une chanson autour. Le morceau "Le feu" est né.

Aucune réf orientale mais à postériori, on a appris que le banjo était utilisé dans des formations de musiques traditionnelles turques, marocaines… Il est à la fois utilisé dans la country aux Etats-Unis et en Turquie aussi il a sa place dans les musiques d’instruments traditionnels. Tout est affaire de gammes et des suites d’accords que tu choisis.