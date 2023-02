Walt Disney "revient d’entre les morts" pour célébrer le 100e anniversaire de la marque !

Les fans de Disney ont été stupéfaits après que Walt Disney lui-même a fait une apparition pour se joindre aux célébrations du 100e anniversaire de la société.

Considérant qu’il aurait maintenant 122 ans, il est naturel que les gens aient été surpris par l’allure de Walt, svelte, jeune et souriant alors qu’il est décédé en 1966 à l’âge de 65 ans. L’animateur et producteur de films était dans la vingtaine lorsqu’il a fondé Disney, en octobre 1923, avec son frère Roy.

Inutile de revenir sur l’histoire de cette modeste entreprise qui est devenue un empire colossal et qui, cette année, célèbre son 100e anniversaire avec des événements spéciaux qui vont s’étaler jusqu’à la fin de 2023.

Dans le cadre de ces célébrations, Disney a lancé une exposition muséale qui s’ouvre cette semaine au Franklin Institute de Philadelphie. Cette expo, dont il est prévu qu’elle fasse le tour du monde après 2023, s’ouvre sur une apparition de l’un des personnages les plus emblématiques de Disney, Mickey Mouse, mais qui n’arrive pas seul. Un premier aperçu de la séquence d’ouverture a été partagé en ligne avant le lancement de l’expo et il a montré Mickey dans son costume d’apprenti sorcier de Fantasia qui lançait un sort pour évoquer son créateur, Walt. Le fondateur de Disney apparaît alors dans une projection hologramme incroyablement réaliste, dans son costume gris, jeune et souriant.