Walt Disney et la musique classique : aux origines de Fantasia

La série des Silly Symphonies s’essouffle et est arrêtée en 1939, soit deux ans après la sortie du premier long-métrage de Walt Disney, Blanche-Neige et les sept nains. Néanmoins, Disney va décliner le concept avec deux autres séries de courts-métrages, La Boîte à musique et Mélodie Cocktail. Du premier, le plus connu est sans aucun doute Pierre et le loup, inspiré du conte musical éponyme de Prokofiev.