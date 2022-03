Walscheid devance De Bondt au GP de Denain, Roglic réussit son test sur les pavés

Après sa deuxième place derrière Tim Merlier mercredi à la Nokere Koerse, l’Allemanxd Max Walscheid a récolté les lauriers ce jeudi en remportant la 63e édition du Grand Prix de Denain-Porte de Hainaut (200 km).

Malgré les 12 secteurs pavés rassemblés sur le parcours, c’est bien un sprint d’une trentaine de coureurs qui a décidé du vainqueur. Le coureur de Cofidis a alors profité de son excellent moment de forme pour coiffer Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) et Adrien Petit (Intermarché Wanty Gobert). Les Français Pierre Barbier et Marc Sarreau complètent le Top 5.

Avant ce dénouement, une échappée de cinq coureurs avait animé la course avec notamment Niki Terpstra en son sein. Les fuyards ont été repris à 33 km du but alors qu’un nouveau groupe de 5 coureurs s’est fait la malle dans le secteur pavé de Maing à Quérénaing.

Parmi eux, un certain Primoz Roglic, venu se tester sur les pavés en vue de la 5e étape du Tour de France entre Lille et Arenberg (5 juillet) où le peloton devra franchir 12 secteurs pavés. Le Slovène relativement a semblé à l’aise au moment d’emboîter le pas du trio d’Ineos Jhonatan Narvaez, Magnus Sheffield et Ben Turner et du Français d’AG2R Damien Touzé.

Les cinq échappés ont collaboré harmonieusement pendant près de 30 kilomètres avant d’être repris juste devant la flamme rouge.

Venu également se tester sur les pavés, le Danois Jonas Vingegaard (2e du dernier Tour de France) a dû lâcher prise assez vite en raison d’une crevaison. Il a terminé à plus de onze minutes du vainqueur Walscheid, qui succède au palmarès à Jasper Philipsen.