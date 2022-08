Wallos 2022 à Namur : découvrez le programme complet ici !

La Ville de Namur et ses différents partenaires, le Comité Central de Wallonie (CCW), le Collège des Comités de Quartiers namurois (CCQN) ainsi que la RTBF, la Province de Namur et le Parlement de Wallonie, ont présenté le programme des Fêtes de Wallonie 2022, une édition qui devrait être affranchie de toute restriction sanitaire après deux années perturbées par le coronavirus.

Ainsi, le secteur horeca sera autorisé à tenir des stands sur l'espace public afin d'y servir les célèbres verres de péket et les clients ne seront plus tenus d'être assis avant de pouvoir consommer. Le chapiteau du CCW et le restaurant Nameur Li Glote feront également leur retour sur la place d'Armes, tandis que des podiums seront installés par le CCQN dans les différents quartiers de la cité namuroise, autant de possibilités de rassemblement qui n'avaient pas été autorisées en 2020 et 2021 afin de contenir l'épidémie.

Par contre, la cinquantaine de marchands ambulants qui avaient pris pour habitude de s'installer dans les rues de Namur (afin d'y vendre des frites, des champignons grillés mais aussi des coques de GSM et des vêtements, par exemple) ne seront plus acceptés sur l'espace public, l'expérience menée en 2021 ayant été jugée concluante par les commerçants namurois et les autorités.

Cette édition 2022 servira également de répétition générale avant celle de 2023 qui marquera le centième anniversaire des Fêtes dans la capitale wallonne.