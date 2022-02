Wallonie : vers de nouvelles fusions de communes

A l’image de ce qui se fait en Flandre depuis plusieurs années, la Wallonie va elle aussi renouer avec les fusions de communes.

Dans la province de Luxembourg, les communes de Bertogne et Bastogne s’apprêtent à unir leurs destinées. Les conseils communaux des deux localités sont appelés à se prononcer dans ce sens.

Le projet commun a déjà été présenté : Ensemble, plus forts !

La nouvelle entité comptera environ 20.000 habitants répartis sur 73 (!) villages et hameaux. Le tout sur une superficie de 280 km² soit pratiquement le double de celle de la région de Bruxelles-Capitale (160 km²) !!

Économie d’échelle

Le 1er janvier 1977, la Belgique passait brusquement de 2359 à… 596 communes !

Avant le dernier scrutin communal (2018), la Flandre était déjà passée de 308 à 300 communes. Le gouvernement wallon souhaite faire de même. Mais à la différence de la méga-fusion des communes finalisée en 1976, il s’agit cette fois d’effectuer ces fusions sur une base volontaire, et pas sous la contrainte de l’état central, comme au siècle dernier.

Il s’agit toujours de faire plus et mieux pour le même argent et parfois même avec un peu plus d’argent.

Comme l’a fait la Flandre, la Wallonie a décidé de soutenir financièrement toute velléité de rapprochement entre communes, sans forcément passer par une fusion totale.

Esprit de clocher

Si en Flandre, d’autres projets de fusion sont sur les rails, cela reste rare au sud du pays. Marche-en-Famenne et Rochefort étudient la question, même si elles se trouvent dans deux provinces différentes (Luxembourg et Namur).

Chacun tient visiblement à sa localité et cela diminue également d’autant les mandats politiques.

On n’évoquera pas ici le cas de particulier des 19 communes bruxelloises, qui non seulement ont échappé à la fusion de 1976 mais où la quasi-totalité des partis francophones, y reste farouchement opposée. Pour de bonnes et mauvaises raisons…