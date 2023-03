Wallonie : une nouvelle étude de mesure acoustique sur les routes démarre ce 6 mars

Concrètement, une remorque insonorisée et disposant de microphones proches des roues va sillonner les routes et autoroutes à 80km/h afin de mesurer leur niveau sonore.

Ces données seront récoltées et intégrées dans cette analyse afin de prendre en compte le niveau acoustique des revêtements.

Le but, améliorer la sécurité et le confort des usagers ainsi que des habitants vivant à proximité des axes routiers assez fréquentés

selon Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures.

Au total, ce sont plus de 2800 km de bitume que cette remorque tractée par une voiture parcourra pendant 1 an. Elle permettra d’actualiser les données de l’E25, l’A602, l’E40 ou encore la N25 entre Nivelles et Ottignies.