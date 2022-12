Wallonie : suppression des chèques de coworking

France Maloteaux a lancé son activité dans la communication et le marketing en février dernier. Un projet qu’elle a élaboré et développé au coworking de Charleroi Entreprendre. "Le coworking offre des espaces professionnels tant pour travailler que pour recevoir ses premiers clients. Mais c’est surtout un lieu d’émulation et d’échanges. Entre jeunes novices dans le monde indépendant, on partage les idées et les compétences. On bénéficie d’un regard extérieur sur notre projet. On se crée un réseau et on rencontre nos premiers clients potentiels. Sans ces chèques, malheureusement, je pourrai plus me permettre cette dépense". L’abonnement trimestriel aux espaces et services de Charleroi Entreprendre coûte un peu plus de 500 euros.