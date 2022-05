Wallonie : prêt à taux 0 pour faciliter la location d’un kot

C’est la période des examens pour les étudiants. C’est aussi celle de la recherche d’un kot pour beaucoup d’entre eux. Malheureusement, certains ne disposent pas des fonds nécessaires pour constituer la garantie locative.

"La précarité étudiante est réelle, et le coût du kot est très important. Surtout si le bail a une durée de 12 mois et que le montant de la garantie locative s’élève à 3 mois de loyer. C’est une difficulté pour de nombreuses familles et donc un frein à l’accès aux études", regrette Vincent Gengler, directeur du service social de l’UNamur.

"Sortir 1200, voire 1500 euros en début d’année, en plus des autres frais d’achat de matériel et de livres de cours, c’est une vraie difficulté pour les familles, explique Lucas Van Molle, le président de la fédération des étudiants francophones. Cette contrainte financière peut même pousser certains étudiants à revoir leur projet et à changer de filière pour s’inscrire dans un établissement plus proche de leur domicile. C’est donc effectivement une entrave à la liberté d’accès à l’enseignement supérieur".

C’est pour venir en aide à ces familles que la Société wallonne du crédit social propose depuis l’an dernier une formule de prêt à taux 0 pour la constitution de la garantie locative d’un logement situé sur un campus de Wallonie.

"Si vous avez 2 enfants en même temps en école supérieure, vous pouvez avoir au moment de la rentrée deux fois 3 mois à payer pour la garantie locative, auxquels s’ajoutent les premiers mois de loyer. Ça représente un budget relativement important, même pour les familles qui ne sont pas en grande difficulté financière. Le revenu imposable global pour pouvoir bénéficier de ce prêt à taux zéro a d'ailleurs été fixé à 97.700 euros maximum", précise Francis Potencier, de la Société wallonne du crédit social.

"Il s’agit d’un vrai coup de pouce pour lutter contre la précarité étudiante, d’autant qu’il y a une vraie détresse avec l’augmentation des coûts à laquelle on assiste actuellement", ajoute Lucas Van Molle.

En un an, près de 1600 dossiers ont été acceptés. Mais le nombre potentiel d’étudiants à aider est certainement beaucoup plus élevé.