"Nous avons été alertés à 19h15 et nos dernières interventions se sont clôturées vers 23h30. Au total, nous sommes intervenus à une cinquantaine de reprises, d'abord pour des inondations, puis pour des toitures endommagées, des tuiles jonchant la voie publique et de nombreux tronçonnages d'arbres qui entravaient des rues. A Willaupuis et Braffe (Péruwelz) une mini-tornade a traversé ces deux villages causant de gros dégâts matériels. Fort heureusement, on ne déplore aucun blessé", indiquait-on peu avant 07h00 au dispatching des pompiers de la Wapi.