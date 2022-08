Wallonie Picarde : couvert de lentilles d’eau, l’ancien canal Antoing-Pommeroeul souffre de la chaleur

Les cygnes et autres canards balbutient sur l’ancien canal Antoing-Pommeroeul. Mais les volatiles semblent littéralement flotter sur un lit de verdure. A la surface, des lentilles d’eau. La faute à la chaleur, qui amène à leur prolifération, et l’absence de bateaux pour les dégager. Depuis une dizaine d’années, chaque été, ces algues couvrent le canal l’été durant. Elles disparaissent en automne. Cependant, ce phénomène inquiète – voire désole — les promeneurs, à cause du réchauffement climatique bien visible. Des pêcheurs, eux, constatent un manque de poisson. Ils auraient tendance à mourir.