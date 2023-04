Wallonie : les accidents de moto en hausse, quelques conseils avant d'enfourcher votre moto

Lorsqu’un motard entre en collision avec un autre usager de la route, il s’agit dans 82% des cas d’une voiture. Via les réseaux sociaux et la diffusion d’un spot radio, l’AWSR veille également à sensibiliser les automobilistes aux bons comportements à adopter sur nos routes.

Porter un casque de couleur

La moitié des accidents mortels de motards sont liés à un choc à la tête. Le port du casque est donc essentiel. Un modèle intégral offrira une meilleure protection du visage et de la tête. Opter pour une couleur claire ou fluo, plus visible par les autres usagers, le casque de couleur claire permet en effet de réduire de près de 20% le risque d’accident.

Manœuvrer en sécurité

En raison de leur étroite silhouette, les deux-roues sont plus difficilement détectables à distance et leur vitesse souvent sous-estimée. Plus de la moitié des conducteurs qui entrent en collision avec un motard déclarent ne pas l’avoir "vu". Plus d’un accident sur trois, impliquant une moto et un autre usager, a ainsi lieu alors que ce dernier tourne à gauche et " coupe la route " au motard. Il vaut dès lors mieux attendre un peu, plutôt que de se dire que nous avons le temps de passer. Dans 50% des accidents entre une voiture et une moto, il s’agit de collisions par le côté. Être attentif à l’angle-mort est donc également un point crucial pour assurer la sécurité des motards. De plus, jeter un coup d’œil par-dessus son épaule avant de démarrer ou de descendre de son véhicule permet d’éviter ce type de situation.

Adapter sa vitesse en remontant les files

Probablement causé par une vitesse excessive, dans 1 accident sur 3, c’est le motard seul qui est en cause. Adapter sa vitesse aux circonstances (virage, rétrécissement, etc.), est donc indispensable pour se préserver du risque d’accident. Moins d’accidents sont en revanche liés à un problème technique du véhicule (3%) ou à l’état de la route (7%). Le respect des limitations de vitesse est également essentiel lors de la remontée des files, que les motards peuvent effectuer depuis 2011, ainsi que le " couloir de secours " (depuis son entrée en vigueur en 2020). Cette autorisation est toutefois liée à des conditions : rouler entre les 2 bandes les plus à gauche (sur les autoroutes et routes pour automobiles), à une vitesse de maximum 50 km/h et en ne dépassant pas la vitesse des voitures de plus de 20 km/h. On voit certains motards remonter les files à une vitesse trop élevée jusqu’à parfois slalomer entre les voitures. Ce type de comportement augmente le risque d’accident dont les conséquences seront souvent plus graves pour le motard lui-même. Pour permettre aux motards de remonter les files en sécurité, les automobilistes doivent, de leur côté, veiller à se positionner correctement sur leur bande et être très attentif aux rétroviseurs et à l’angle mort avant tout changement de bande.​​​​​​