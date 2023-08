Wallonie : la situation est catastrophique dans les refuges pour animaux

Ce week-end, le président de la SPA de la Louvière lançait un appel sur les réseaux sociaux car, la situation est catastrophique dans les refuges pour animaux. Il est à bout, dit-il, lui-même accueille chez lui des animaux, car il n’y a plus de place dans son centre. A Charleroi, Franck Goffaux le directeur nous explique la situation sur place.

"On est full, full, full depuis maintenant plusieurs mois. Je pense que le refuge est à saturation depuis fin février, début mars. Une situation qu’on n’a jamais connue en tout cas chez nous et c’est apparemment la même chose dans tous les refuges en Wallonie. On craignait à l’époque les périodes des vacances parce qu’en plus ici, ça rajoute malheureusement une couche sur le souci déjà existant. Mais avant, on avait des soucis, on va dire, entre mi-juin et mi-septembre, la réelle période des vacances. Ici, malheureusement, cette période a complètement disparu parce que les refuges sont clairement à saturation depuis maintenant plusieurs mois".

Une explosion des abandons et plus seulement en été

Le directeur de la SPA explique : "Ça s’étend exactement sur toute l’année. On constate ça depuis malheureusement l’après-Covid. Cette période a été extrêmement bizarre pour tous les refuges à ce moment-là, mais dans l’effet inverse parce que là, les refuges se sont vidés. Moi, j’ai trouvé un refuge à Charleroi avec une dizaine d’animaux pendant plusieurs mois. Les gens se sont, entre guillemets, rués sur l’animal de compagnie pour aller promener, pour occuper les enfants, pour que le temps passe un peu moins lentement à l’époque du Covid. Et donc, à l’époque, on avait eu peur du boomerang, comme je l’avais appelé, le retour en force de tous ces animaux qui avaient transité par un refuge à l’époque. Et bizarrement, en fait, tous ces animaux ne sont pas revenus chez nous".

Une situation économique préoccupante

Une des pistes pour comprendre cette situation exceptionnelle est sans doute la crise économique actuelle des gens ne savent plus nourrir leurs animaux.

Franck Goffaux acquiesce : "Oui, ça, c’est malheureusement un fait évident qu’on constate là aussi tous les jours. J’ai des personnes qui sont vraiment en détresse, qui sont précarisées, qui nous téléphonent pour dire " Voilà, monsieur Goffaux, je tiens à mon animal de compagnie parce que c’est la seule compagnie, justement, que j’ai depuis maintenant plusieurs années. Mais mes revenus m’empêchent d’en prendre correctement soin. Et donc, dans la mesure du possible, on essaie de les aider, ces personnes-là, en leur donnant des vivres, en faisant les premiers soins ou vaccins obligatoires pour leur animal de compagnie. Mais malheureusement, à l’heure d’aujourd’hui, cette demande est tellement en augmentation constante que ça aussi à un moment, on va devoir arrêter".

Et le directeur de pointer également la baisse des dons : "Oui, on a constaté ça aussi depuis plusieurs mois. Lorsqu’on faisait une journée porte ouverte au refuge, le côté sympathique de cette journée, c’est que généralement les gens viennent toujours avec un colis pour les animaux. Et sur une grosse journée telle que Noël, par exemple, on allait chercher entre 10 et 12 tonnes de nourriture récoltée sur un gros week-end. Aujourd’hui, on arrive à peine à 5 tonnes. Et les gens disent, écoutez, je vous ai fait plaisir parce que je vous aime bien, vous faites un chouette boulot et vous avez besoin de ce coup de main. Mais malheureusement, moi aujourd’hui, je ne sais plus vous aider comme je le faisais hier".

Les chiens majoritairement présents dans les refuges sont les malinois et les american staff, et leur séjour est excessivement long. Ils souffrent malheureusement beaucoup de leur image de chiens agressifs.

La conclusion reste toujours la même, c’est avant d’adopter un animal, il faut bien s’y préparer, savoir à quoi on s’engage.

"Il doit y avoir une prise de conscience dans la réflexion avant de prendre un animal chez soi en se disant, la première question, est-ce que j’aurais les moyens techniques, humains et surtout financiers pour prendre un animal chez soi ? Et surtout, quel animal me conviendrait ? C’est évident que si vous avez un appartement et que vous travaillez 9 heures par jour, si vous laissez le malinois toute la journée dans votre appartement, ne vous étonnez pas si en rentrant, le divan a changé un peu de côté. C’est le problème. Et alors, ce chien, malheureusement, va venir dans un refuge en disant, voilà, ce chien détruit. Non, ce chien ne détruit pas. Ce chien s’ennuie. Ce chien a besoin de bouger, a besoin de travailler. Et donc, comme il n’y a que devant lui ce fameux divan, le divan devient son espace de jeu. Et malheureusement, propriétaire ne le comprend pas" conclu le directeur de la SPA.