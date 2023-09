Wallonie : engager des travailleurs étrangers, même non qualifiés malgré un taux de chômage très élevé, un paradoxe

La Wallonie veut réformer et accélérer l’octroi d’un permis de travail pour des travailleurs étrangers, justement pour lutter contre les pénuries d’emplois.

A priori, on a plutôt envie d’applaudir si ces métiers trouvent preneur. C’est très bon pour la croissance. Les associations patronales applaudissent cette initiative. Les entreprises, qu’elles soient petites ou grandes, pleurent pour trouver des personnes pour ces jobs vacants. Dieu sait s’il y en a, plus de 200.000. Le problème, c’est qu’il n’y a qu’un constat possible, nous sommes en échec total. Notre politique économique en Wallonie et même à Bruxelles est un fiasco monumental qui ne dit pas son nom. Pourquoi ? Alors, aller chercher des travailleurs étrangers pour les engager, mais ces étrangers doivent avoir des qualifications, des compétences que nous ne trouvons pas chez nous. C’est l’échec de notre enseignement supérieur qui est donc pointé du doigt en filigrane. Nos universités francophones ne produisent pas assez d’ingénieurs, par exemple. Si avant seule l’industrie y faisait appel, aujourd’hui les banques, les assureurs, les sociétés informatiques et d’autres encore pleurent chaque jour pour en trouver. Mais ce constat, qu’est-ce que c’est, sinon l’échec de notre efficacité ? En dépit de notre pression fiscale qui est la plus élevée au monde, malgré tout cet argent qui nous est ponctionné pour le bien collectif, nous n’arrivons pas à former des techniciens et des ingénieurs en suffisance à l’heure de l’intelligence artificielle. Ce n’est pas rassurant pour notre avenir. Pire encore, si c’est pour engager des travailleurs étrangers non qualifiés…