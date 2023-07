" Wallonie en Fleurs " : une vingtaine de communes sont évaluées cet été pour obtenir ce label écoresponsable et durable

Qui va obtenir le label " Wallonie en Fleurs " en 2023 ? Encore un peu patience : l’examen est en cours ! Tout cet été, jusqu’au 15 août, des jurés issus des secteurs de l’horticulture, des espaces verts et du tourisme, sillonnent le sud du pays pour évaluer les communes candidates à la labellisation.

Ce label, lancé par l’association Adalia en 2017, a une mission principale : mettre en lumière les villes et les villages qui s’évertuent à favoriser leur patrimoine végétal et la biodiversité grâce aux plantes et aux fleurs. Ces efforts sont bons pour la planète, mais aussi pour l’attractivité du territoire et la qualité de vie de ses habitants et habitantes.

Ce label récompense donc les communes qui mettent en place des aménagements et des projets de végétalisation, qui œuvrent pour un tourisme vert et durable, et qui soutiennent des initiatives citoyennes comme des potagers collectifs ou des balades didactiques.

Les lauréats reçoivent un label avec une, deux ou trois fleurs (et un panneau de signalisation), mais aussi des conseils et des outils pour s’améliorer, et un chèque-cadeau à faire valoir auprès des producteurs membres du réseau Horticulteurs et Pépiniéristes de Wallonie.

Aujourd’hui, 62 communes ont déjà obtenu ce label. Sauf exception, toutes les communes déjà labellisées doivent se représenter tous les trois ans. Après évaluation, elles peuvent garder leur nombre de fleurs, en gagner ou en perdre.

Pour l’année 2023, Adalia a reçu 23 dossiers de candidature, dont 6 nouvelles communes. Voici la liste complète des communes candidates : Ath – Beauvechain – Celles – Chaumont-Gistoux – Chièvres – Courcelles – Dour – Frasnes-lez-Anvaing – Genappe – Herve – Lasne – Manhay – Mouscron – Neufchâteau – Ohey – Pecq – Profondeville – Quaregnon – Seneffe – Soignies – Tenneville – Thuin.

Plus d'informations sur le site internet de Wallonie en Fleurs