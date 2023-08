Les Fêtes de Wallonie auront lieu du 15 au 18 septembre. Les organisateurs ont donc peu de temps pour appliquer cette nouvelle mesure, ce qui leur donne droit à "une période de tolérance".

“Les Fêtes de Wallonie sont traditionnellement l’occasion de dégustations modérées de boissons alcoolisées typiquement régionales servies dans des récipients spécifiques de petite taille, dont le volume nécessaire […] n’est pas encore suffisamment disponible sur le marché cette année, au regard de l’ampleur de l’évènement. Pour ces contenants uniquement, une période de tolérance sera appliquée uniquement cette année afin que les organisateurs, les vendeurs, les fournisseurs et le secteur HoReCa puissent s’adapter et trouver les alternatives adéquates”.

“Cela devrait être une loi fédérale”

La Fédération des Festivals de Musique Wallonie-Bruxelles (FFMWB) salue l’initiative mais émet quelques réserves : "Il devrait y avoir la même mesure partout en Belgique et pas seulement en Wallonie", réagit Damien Dufrasne, président de la Président de la FFMWB. La mise en application du décret pose elle aussi de nombreuses questions : "On a un problème de logistique. A l’heure actuelle, il n’y a pas de firme en Belgique capable de laver autant de gobelets en 24 heures. Il leur faut deux à trois jours pour ce nettoyage. Et donc, on serait obligé d’acheter beaucoup plus de gobelets que nécessaire, de surproduire, pour être certain d’en avoir assez en stock tout au long des festivals".

La Fédération pense également à utiliser les mêmes gobelets pour différents événements. Si ceux-ci ne peuvent pas être nettoyés sous 24 heures, le nombre de gobelets achetés peut devenir exorbitant : "Pour le festival de Dour par exemple, on serait à un peu plus d’un million de gobelets", estime Damien Dufrasne. Et de poursuivre : "Il faudrait réellement entamer des discussions avec plusieurs sociétés pour réussir à créer des gobelets vraiment réutilisables et donc lavables sous 24 heures. Sinon, ça n’a pas de sens". La FFMWB aimerait nouer des partenariats avec différentes structures pour arriver à un nettoyage plus rapide. "On pourrait aussi assurer ce nettoyage au sein du festival. Mais cela pose alors la question de l’hygiène et des règles en vigueur".

Le coût de cette mesure n’est pas négligeable non plus pour les organisateurs : "Il faudra aussi prévoir des zones supplémentaires au sein du festival pour distribuer ces gobelets et les récupérer. Cela a un coût au niveau logistique". Et celui-ci ne sera sans doute pas sans conséquence pour le public : "Ce coût sera répercuté. Ce sera encore le festivalier qui devra trinquer". La Fédération espère donc rapidement trouver des solutions concrètes pour que cette mesure puisse s’appliquer en respectant son objectif environnemental.