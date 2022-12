Wallonie : des joyaux de l’architecture moderniste en danger... et des perspectives pour les sauver

Pour pouvoir protéger ce patrimoine du 20e siècle, et pouvoir aussi sensibiliser à son importance, il faudrait d’abord l’inventorier. Un inventaire existe mais, selon Sébastien Charlier, il est incomplet, et pas assez précis. Il ajoute : "Si vous regardez les publications éditées par le ministère du Patrimoine, ça tourne énormément autour du 19e, sur le 20e, il y a très peu de choses ! Les guides de l’architecture moderne et contemporaine de la cellule architecture de la Fédération Wallonie Bruxelles (auxquels Sébastien Charlier à lui-même collaboré, ndlr) viennent combler un vide critique."

On ne peut pas dire qu’il y a un retard magistral sur le 20e siècle.

L’AWaP, l’Agence wallonne du Patrimoine, se défend de tout retard en la matière. "Le relevé et la valorisation sont en cours, explique son porte-parole Etienne Sernon, on ne peut pas dire qu’il y a un retard magistral sur le 20e siècle. Mais le 20e siècle c’est relativement récent, quand on construit, on ne sait pas ce qui sera le patrimoine de demain. Donc, oui on a une meilleure vision du patrimoine plus historique, plus ancien car il est plus rare et plus spécifique."