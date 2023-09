Wallonie : des "Autoroutes de l’Eau" pour éviter les pénuries d’eau potable dans certaines communes

Sur les hauteurs de Vielsalm, au nord de la province de Luxembourg, où se situe l’un des chantiers du projets, Benoît Moulin porte-parole de la SWDE nous explique : "La problématique, c'est que si l'eau se trouve en abondance dans le sous-sol de la région wallonne… il se fait que malheureusement, ces masses d'eau sont assez mal réparties et qu'il y a des parties de la Wallonie où le sol est assez peu propice à l'accumulation d'eau en sous- sol. C'est le cas, par exemple à Vielsalm : il y a des captages, mais ils ne permettent d’accéder qu’à des petites masses d'eau (qui se sont trouvées de la place dans un sous-sol rocheux, ndlr) et donc ce sont des captages qui, en été, ont un rendement qui produit des volumes de moins en moins importants".

Or, en parallèle, des zones comme celle de Vielsalm connaissent depuis de nombreuses années un développement de la population et un développement économique qui font que le ressources en eau ne suffisent plus en été. A fortiori en période de sécheresse.

C’est pourquoi la SWDE a lancé ces grands travaux sur les 'autoroutes de l’eau' et dans le cas du chantier de Vielsalm, il s’agit de construire une liaison avec le barrage de la Gileppe, à 40 kilomètres de là. "On est en train de construire un réservoir qui va réceptionner les eaux qui sont potabilisées dans notre station de Stembert, qui traite les eaux du barrage de la Gileppe. Et cette eau, qui va arriver ici sur les hauteurs de Vielsalm va nous permettre de sécuriser l'alimentation de tout Vielsalm avec de l'eau en provenance du barrage de la Gileppe".