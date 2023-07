Wallonie, Bruxelles, Limbourg et Brabant flamand : l'IRM émet un avertissement pour des pluies, le 1722 activé

Les précipitations attendues pourraient se montrer abondantes et atteindre entre 20 et 30 l/m³ en une heure, prévient l'IRM. L'ensemble de la Wallonie, les provinces flamandes du Limbourg et du Brabant flamand ainsi que Bruxelles sont concernées par cette alerte jaune, instaurée entre 14h00 lundi et 08h00 mardi. Le numéro 1722 est destiné aux demandes d'intervention non-urgentes, comme des dommages causés par une tempête ou des dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise. Le SPF rappelle que le 112 ne doit être contacté que dans le cas où une vie est en danger. Le service public préconise également d'utiliser en priorité le guichet électronique 1722.be, qui est "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger".