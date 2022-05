Wallonie : 600.000 euros de subsides chaque année pour la rénovation et la mise en valeur du petit patrimoine populaire

En 2019, le ministre wallon humaniste René Collin, alors en charge du Patrimoine lance une opération pilote de recensement. Il envisage alors de cibler 25 communes. Finalement, 113 répondront à l’appel, 76 seront sélectionnées et 63 finaliseront effectivement leur recensement. Ce sont ainsi plus de 25.000 éléments qui ont été identifiés et repris sur une carte sur le site de l’AWAP. La directrice a.i. de la Promotion de l’AWAP, Sandrine Mathot insiste donc sur le caractère non scientifique de ce relevé : "il n’y a pas eu de contrôle de l’administration par rapport aux éléments du Petit Patrimoine Populaire soumis par ces communes. La réelle valeur patrimoniale et l’état des éléments soumis n’ont pas été vérifiés scientifiquement. Et par ailleurs, cela ne veut pas dire que d’autres choses dans toutes les communes qui n’ont pas participé à cet inventaire exhaustif ne peuvent pas prétendre à des subsides".