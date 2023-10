Wallonie : 43 nouveaux endroits de camps labellisés

Voilà qui va faire plaisir aux scouts et aux guides. La fédération vient de débloquer 600.000 euros pour aider à mettre aux normes des endroits de camps. Ces subsides sont destinés à améliorer les endroits de camps en Wallonie. 43 lieux sont concernés en Région wallonne.

À Dour, l’ASBL "Étoile du Sud" gère un lieu de location pour les scouts. Il s’agit de petites maisons triangulaires en plein milieu d’un vaste terrain. Cuisine équipée, toilettes, tout y est. Enfin presque, jusqu’à aujourd’hui, l’endroit n’avait pas de douches. "Ces subsides vont permettre de reconstruire un nouveau bâtiment qui abritera deux douches", précise Julie Lautelin, secrétaire de l’association.

Qualité et prix plafonné

Améliorer le confort tout en assurant des normes d’hygiène et de sécurité et ainsi obtenir un label. Grâce à cela, ce lieu sera mis en avant auprès des mouvements de jeunesse. "On aura plus de demandes pour les hikes".

Car il n’est pas toujours simple pour les scouts et les guides de trouver des endroits de camps. "J’ai dû appeler dix proprios avant de trouver un endroit pour l’été prochain", explique Simon Decroly, responsable de la 97e unité à Bruxelles.

Plus d'endroits de qualité à un prix plafonné, c'est la garantie promise par ce label.