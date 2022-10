Wallonie : 200 candidats sont prêts à convaincre des patrons en 5 minutes pour un stage en alternance

Un mois et demi après la rentrée, quelque 200 apprenants sont toujours à la recherche d’un stage en alternance. Un type de formation qui allie les cours à l’école avec la pratique en entreprise. Les apprenants ont pourtant besoin d’une convention pour valider leur année et certains secteurs crient au manque de main-d’œuvre depuis plusieurs mois. C’est pour ces raisons que l’institut wallon de formation IFAPME met en relation candidats et patrons à travers le "speed jobbing", partout en Wallonie. L’opération se déroule du 17 au 21 octobre.

Quelques minutes pour convaincre

Le principe est identique au "speed dating". Les apprenants défilent à tour de rôle devant les patrons qui ont fait le déplacement à la recherche de la perle rare. Les entretiens ne durent que quelques minutes. Les chefs d’entreprise doivent mettre ce temps à profit pour cerner le candidat et ses motivations. Les candidats doivent quant à eux convaincre qu’ils sont taillés pour le job proposé. A l’issue de l’entretien, les professionnels peuvent choisir d’accueillir les apprenants pour un stage découverte de 5 jours avant de signer une convention de stage d’un an.

L’IFAPME a ciblé "les formations dans lesquelles la recherche de stage est la plus compliquée", explique Thomas Denis, le coordinateur de la section alternance du site de Mons. Il s’agit pour cette édition des secteurs de la mécanique, de la boulangerie, de la peinture, de la maçonnerie, de la vente, de l’informatique ou encore de la coiffure. Chaque rendez-vous "speed jobbing" met en avant deux ou trois secteurs.

Les séances de "speed jobbing" se tiendront toute cette semaine dans plusieurs villes de Wallonie, le programme complet est à retrouver ici.