Wallonie: 1 million pour multiplier les places d'accueil de jour pour sans-abri et personnes précarisées

Au delà d'un bol de soupe ou d'une gaufre, l'important, c'est aussi la discussion avec des bénévoles comme Annie. Elle est là depuis le grand froid de l' année dernière. Retraitée, elle voulait donner de son temps: "et c'est très enrichissant", explique-t-elle. Même sentiment pour Achar, 22 ans, il effectue son service citoyen dans cet accueil de jour de la Croix-Rouge. Ce qui le séduit, c'est la variété des tâches, la possibilité de dialoguer avec les usagers , d' écouter toutes ces histoires de vie différentes.

L'accueil de jour, c'est aussi un point d'accroche pour les travailleurs sociaux comme Jérôme qui voit défiler de plus en plus de personnes qui ont pourtant le revenu d'intégration et u logement mais qui ne s'en sortent pas.

En 2021, l'accueil de jour de la croix rouge de Liège ( boulevard de la Sauvenière 84) a reçu 16 120 visites. Depuis janvier 2022, on en est déjà à 10 203.