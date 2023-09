Wall’Oh Bio à Perwez : "seuls 4% des restaurateurs wallons et bruxellois travaillent avec du bio et du local !"

En Wallonie et à Bruxelles, selon les chiffres de l’asbl Biowallonie, seuls 4% des restaurateurs travaillent avec des produits bio et locaux ! Un taux très faible et d’autant plus surprenant que l’offre de produits bio et du terroir, est plutôt abondante. "Avec seulement 780 restaurateurs engagés dans une démarche d’alimentation durable, on peut dire qu’il y a des choses à faire", souligne Stéphanie Goffin, coordinatrice du pôle alimentation durable, à l’asbl. "Parmi ces restaurateurs, seuls trois pour mille sont considérés comme véritables ambassadeurs du secteur. Il y a donc vraiment un travail à faire, notamment en termes d’information et de sensibilisation". Et d’ajouter que bon nombre de restaurateurs se contentent de produits dits "bio", sans nécessairement se rendre compte que le terme bio n’est pas toujours synonyme de qualité et de saveur. "Eviter les pesticides, c’est bien. Mais avoir des produits bio, locaux et de qualité, c’est mieux. Manger de la viande bio importée du bout du monde, cela n’a pas de sens, d’ailleurs".

Les obstacles au bio

L’association met en évidence plusieurs freins à l'essor de ces filières (bio et circuit court) dans le secteur Horeca.

"Il y a le prix. Environ 30% plus cher que le conventionnel", explique Stéphanie Goffin. "Mais en réduisant les déchets et en utilisant les bonnes méthodes, on peut réduire les coûts, voire les gommer complètement. Ensuite, il y a les difficultés techniques d’approvisionnement. On ne livre pas les produits bio comme les produits de l’industrie agroalimentaire. Il faudra donc améliorer cet aspect et mettre des choses en place. Par ailleurs, il faut aussi tenir compte des saisons". Sans oublier la pénurie d’effectifs, générale à tout le secteur.

Pour les professionnels de la restauration, comme Claude Pohlig, Chef cuisinier très réputé de Chaumont-Gistoux, "il faut privilégier la qualité dans les ingrédients de base d’un plat. Il faut aussi avoir un contact avec le producteur local. Bien s'informer et choisir les bons produits de base. Inutile donc d’ajouter 36 ingrédients superflus".

Enfin, Carlo de Pascale, chroniqueur culinaire RTBF, insiste : "Il faut aller à l’essence de l’assiette. Aussi parce que cela permettrait de réduire les coûts dans la restauration. Le problème aujourd’hui, ce n’est pas la fréquentation des restaurants, mais c’est la marge. On peut faire de la qualité avec de bonnes marges, à condition de réduire un peu ce qu’il y a dans les assiettes".