Walker-Mbappé, Foden-Koundé : les duels attendus avant France-Angleterre

On pourrait continuer la liste, encore et encore, tant les duels directs seront très intéressants à scruter. On pourrait citer celui entre Théo Hernandez et Bukayo Saka, celui entre Luke Shaw et Ousmane Démbélé mais aussi Olivier Giroud qui devra se farcir le duo Harry Maguire-John Stones. Il faudra également suivre le duel à distance entre les gardiens Hugo Lloris, très critiqué en Angleterre à l’approche du match, et Jordan Pickford qui pourraient bien endosser le costume de héros dans cette rencontre annoncée spectaculaire. Sur papier, l’affiche est alléchante, très alléchante, même. Mais c’est sur le terrain qu’il faudra répondre. Tout semble ouvert, les joueurs n’ont plus qu’à faire vibrer la planète foot.