"Walk This Way" d’Aerosmith avec Run/DMC : un clip qui brise littéralement toutes les frontières

Notre animateur et programmateur Cyril Wilfart a décidé aujourd’hui de nous parler de l’histoire autour du célèbre clip de "Walk This Way", revisité par Run/DMC en 1986 avec Aerosmith, soit onze ans après la sortie du titre original.

A la base enregistrée sans trop y croire, cette reprise, pensée par le producteur Rick Rubin, a offert à Aerosmith une notoriété qu’il ne connaissait plus depuis des années.

De plus, ce clip a clairement brisé les codes de la chaîne MTV à l’époque qui ne diffusait pour ainsi que de la musique blanche. Et le mur que Steven Tyler, le chanteur d’Aerosmith, détruit au début de la vidéo n’est pas du tout un acte anodin…

Découvrez encore d’autres anecdotes autour du tournage de ce clip et son histoire dans la vidéo ci-dessus !