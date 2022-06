"Walk in the park", l’image scientifique s’expose à Watermael-Boitsfort

L’exposition "Walk in the Park", invitation à la promenade et à la découverte des beautés de la science, s’est ouverte samedi au parc Tournay-Solvay à Watermael-Boitsfort.

Vingt-cinq images scientifiques y sont disposées pour tout l’été à l’initiative du futur centre Brout-Englert-Lemaître, un centre interuniversitaire qui s’installera d’ici peu dans l’ancien château Tournay-Solvay situé dans le parc.

C’est l’une des entrées de la forêt de Soigne et ce sera bientôt l’un des hauts lieux de la physique belge.

Le parc Tournay Solvay de Watermael-Boitsfort s’apprête en effet à devenir le cadre du " BEL center ", un centre de rencontre interuniversitaire de physique qui s’installera prochainement dans le château du parc entièrement restauré pour l’accueillir.

À l’occasion de la création de ce centre, une exposition est organisée dans le parc. 25 images scientifiques choisies par les scientifiques eux-mêmes sont présentées aux promeneurs.

Jean-Marie Frère, directeur de l’Unité de recherche en physique théorique de l’ULB et délégué de cette université auprès du futur bel center raconte la démarche :

" Ce sont des images que nous avons trouvées esthétiques. Je ne vais pas dire artistiques mais on a trouvé esthétiques ou graphiques. Et qui ont été choisies par différents scientifiques. De beaucoup de disciplines, y compris de la biologie, de l’astronomie et d’autres. Il y en a 25 je crois, donc vous avez une promenade qui fait 25, 30 mètres. Et vous pouvez vous promener et voir ces images. "

Une promenade scientifique donc dans un somptueux écrin vert classé Natura 2000. Un lieu qui participera aussi à l’image du centre interdisciplinaire comme l’explique Axel de Monty, paysagiste à Bruxelles environnement et gestionnaire du parc :

" Evidemment, le fait que ce soit une université, ce sont des gens qui sont en réflexion sur le monde donc ils étaient quand même aussi réceptifs à cette idée que s’intégrer dans un parc, ce n’était pas quelque chose d’anodin et en même temps ça participe à l’image qu’ils vont pouvoir faire rayonner dans le futur ".

L’exposition " Walk in the Park ", se tiendra tout l’été au parc Tournay-Solvay de Watermael-Boitsfort. Avis aux amateurs.